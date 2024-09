Publiziert am 02.09.2024

Das gemeinsame Ziel von CH Media und Swiss Radioworld sei es, den Marktanteil von Radio am Gesamtwerbemarkt zu erhöhen, schreibt der Werbevermittler in einer Medienmitteilung. Um das zu erreichen, wolle man zusammen mit CH Media weiterführende Kommunikationslösungen anbieten. Mit diesem Ziel vor Augen haben die beiden Unternehmen den bestehenden Vermittlungsvertrag verlängert und das bestehende Swiss Radioworld Team erweitert.

Mit einem umfassenden All-Media-Ansatz

Neu wird nun Swiss Radioworld gemeinsam mit der Commercial Content Abteilung von CH Media Content-Marketing-Konzepte entwickeln. Diese Konzepte entstünden in Co-Creation mit den Kunden und ergänzten das Kernmedium Radio mit einem umfassenden All-Media-Ansatz, schreibt der Werbevermittler. Die Konzepte werden anschliessend von CH Media inhouse produziert. Dabei könnten neben den CH-Media-Radios auch weitere von Swiss Radioworld oder Goldbach vermarktete Sender und Medien genutzt werden, heisst es weiter.

«Eine Partnerschaft mit langjährigen Profis aus dem Bereich des Content Marketing und der klassischen Radiovermarktung mit uns als Medienhaus mit einem starken Service Public in den Regionen ist folgerichtig und freut uns ausserordentlich. Unser erklärtes Ziel ist es, die Gattung Radio in der Schweiz gemeinsam weiter zu stärken. Dazu haben wir neue Angebote, mehr Best Case Practice und mehr Research in die Zusammenarbeit eingebracht. Die Swiss Radioworld hat damit die richtige Power, Marketing-, Werbe- und Media-Verantwortliche gezielter anzusprechen», wird Tarkan Özküp, CCO von CH Media, in der Medienmitteilung zitiert.

«Wegweisender Schritt in die Zukunft»

Ralf Brachat, Managing Director Swiss Radioworld: «Die Verlängerung der Partnerschaft und Intensivierung der Zusammenarbeit mit CH Media ergibt neue und massgeschneiderte Möglichkeiten mit dem Lead-Medium Radio für die Werbetreibenden und ist ein wegweisender Schritt in die Zukunft für die ganze Radio-Branche.» (pd/nil)