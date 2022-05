VZGV: Internationalen Tourismus-Filmpreis gewonnen

Beim internationalen Tourismus-Film-, Print- und Multimedia-Wettbewerbs «Goldenes Stadttor, Berlin» haben die Zürcher Gemeinden und Städte «Für Sie da. Ihre Zürcher Gemeinden» in der Kategorie «weltoffene Gemeinden» den ersten geholt. «Die Vielseitigkeit von Verwaltungsjobs und ihre attraktiven Aufstiegsmöglichkeiten» – porträtiert in vier professionell gedrehten (Film-)Geschichten – habe die Filmjury gemäss einer Mitteilung überzeugt. Es ist der Werdegang von Mona, die eine Verwaltungslehre absolviert, später als Zivilstandsbeamtin und Liegenschaftenverwalterin im Einsatz steht und nach bestandener Weiterbildung als Gemeindeschreiberin die CEO-Führung einer öffentlichen Verwaltung übernimmt. Eine Erfolgsgeschichte also, in der auch die Liebe nicht zu kurz komme. Der Film war Teil der von den Zürcher Gemeinden und Städten 2021 durchgeführten mehrteiligen Imagekampagne über ihre Dienstleistungen und ihre Rolle als Arbeitgeberin (persoenlich.com berichtete).

Beim Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute (VZGV) hat die international bedeutende Auszeichnung grosse Begeisterung ausgelöst. «Wir können es kaum fassen, was für eine Ehre!», lässt sich Präsident Thomas-Peter Binder, Gemeindeschreiber von Gossau ZH, in der Mitteilung zitieren. Im deutschen Bingen am Rhein, wo die Preisverleihung anlässlich der internationalen Tourismus-Fachmesse «Back to Travel 2022» vom 18. bis 22. Mai 2022 stattfand, nahm er den Preis persönlich entgegen.

«Diese Auszeichnung freut mich sehr. Der Dank geht an alle beteiligten Personen, die das ermöglicht haben – insbesondere an das Projektteam, welches über mehrere Monate während vielen Stunden die Geschichten erarbeitete, die Filmepisoden plante und realisierte. Ich denke immer wieder gerne an diese Zeit zurück», wird Jürg Rothenberger, Mitglied des VZGV-Vorstands und Gemeindeschreiber von Männedorf zitiert. Rothenberger hat das Projekt ins Leben gerufen und geleitet. Regisseur Christoph Arni sagt: «Der Preis ehrt auch die kollaborative Entwicklungsarbeit, in welcher dieser Film entstand mit Geschichten aus dem Alltag der Verwaltungsarbeit, auf die ich selbst gar nicht gekommen wäre.» (pd/tim)