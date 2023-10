City Lights: Inventar wird programmatisch buchbar

Seit vielen Jahren sind die digitalen Screens von City Lights in der Zürcher Innenstadt nicht wegzudenken, heisst es in einer Mitteilung. Die über 60 Screens würden regelmässig für nationale und lokale Kampagnen gebucht und würden eine gute Reichweite in der Zürcher City erzielen.

Neu ist ein Teil des Inventars auch programmatisch buchbar, wie es heisst. Damit mache Jürg Knecht, der Inhaber von City Lights, «einen weiteren wichtigen Schritt in die Zukunft».

In Zusammenarbeit mit Webrepublic und dem Flughafen Zürich konnte Ende September die erste Kampagne realisiert werden, welche bis zum Jahresende läuft. So wird die Flughafen-Öffnungszeiten-Kampagne neben anderen Screens in der Stadt nun auch im Niederdorf zu sehen sein. Aktuell sind es vier Standorte, welche unter anderem an der Spitalgasse sowie am Zähringerplatz zu finden sind.

Das PDOOH-Angebot wird laut Mitteilung stetig erweitert. Bis Ende Jahr sollen die meisten Screens von City Lights programmatisch buchbar sein.

«Für uns ist es wichtig, dass das Angebot an programmatisch buchbaren Screens erweitert wird, um mit unseren DOOH-Kampagnen eine möglichst hohe Reichweite zu erzielen. So freuen wir uns sehr, können wir nun auch die Screens im Niederdorf für unsere Kunden, programmatisch buchen», so Pablo Büttikofer, Senior Specialist für OOH und Print bei der Webrepublic. (pd/cbe)