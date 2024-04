Localsearch: Irène Dumas wird Marketingchefin

Bei Localsearch (Swisscom Directories AG) hat Irène Dumas am 1. März 2024 als Chief Marketing Officer die Leitung der Abteilung Marketing, Audience & Communications übernommen. In dieser Funktion ist sie auch neu Teil der Geschäftsleitung. Dumas folgt auf Vanessa Marr, die sich laut einer Mitteilung entschieden hat, nach fünf Jahren bei Localsearch beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen. Was sie künftig mache, sei noch offen, heisst es auf Anfrage.

«Es ist ein Privileg, auch in der neuen Rolle als CMO von Localsearch, die Schweizer KMU dabei unterstützen zu dürfen, digital erfolgreich zu werden. Denn die über 600'000 KMU beschäftigen über zwei Drittel aller Arbeitnehmenden und bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft», wird Irène Dumas zitiert.

Localsearch-CEO Stefano Santinelli ergänzt: «Es freut mich sehr, dass wir bei der Nachfolgeregelung auf Kontinuität setzen können und mit Irène Dumas von grossem Know-how aus den eigenen Reihen profitieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung.»

Irène Dumas war bei Localsearch in der Abteilung Marketing, Audience & Communications in den letzten zwei Jahren als Head of Verticals für den Aus- und Aufbau der beiden vertikalen Plattformen renovero.ch und anbieter-vergleich.ch verantwortlich. Sie verfügt laut Communiqué «über sehr fundierte Kenntnisse in den Bereichen digitales Marketing, Transformation und Change-Management sowie in der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien».

In ihrer Karriere war Dumas in unterschiedlichen Rollen in der IT- und Konsumgüter-Branche tätig. Unter anderem bei Microsoft (Schweiz) als Channel Marketing Lead sowie bei Maestrani als CMO und Mitglied der Geschäftsleitung. Sie studierte Betriebswirtschaft, mit der Vertiefungsrichtung Marketing an der Universität St. Gallen (HSG). (pd/cbe)