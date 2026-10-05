Swiss Music Awards: Jennifer Bosshard führt durch den Abend

Publiziert am 05.10.2026

Für Bosshard ist es die erste Moderation der Swiss Music Awards (SMA), wie die Organisatoren mitteilen. Sie führt allein durch den Abend. Zuvor moderierten unter anderen Stefan Büsser, Hazel Brugger und Nik Hartmann solo. In den vergangenen drei Jahren übernahmen Melanie Winiger und Annina Frey die Show gemeinsam.

Bosshard moderierte ab 2018 beim Schweizer Fernsehen zunächst «Glanz & Gloria», später «Gesichter & Geschichten». Sie führte sieben Jahre lang Interviews mit Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kultur und Sport. Zudem moderierte sie den «Sporthilfe Super10Kampf» an der Seite von Sascha Ruefer und die Jubiläumssendung «70 Jahre Schweizer Fernsehen».

2023 berichtete Bosshard als Sonderkorrespondentin von «Gesichter & Geschichten» aus Hollywood über die Oscar-Verleihung. Beim Eurovision Song Contest (ESC) verkündete sie 2024 im Finale die Schweizer Punkte. 2025 moderierte sie in Basel die Auslosung der Halbfinals.

Die SMA zeichnen seit ihrer Lancierung erfolgreiche Schweizer Musikerinnen und Musiker aus. Nominierte, Live-Acts und Programm der Jubiläumsausgabe sollen später bekannt gegeben werden. Der Privatsender 3+ überträgt die Verleihung am 13. März 2027. (pd/nil)