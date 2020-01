Weischer.Media startet mit einer neuen Corporate Identity ins kommende Jahrzehnt: Ab Februar tritt die in Hamburg domizilierte Unternehmensgruppe unter der Absendermarke Weischer auf, während die einzelnen Subbrands und Tochterfirmen Weischer.XY heissen. So heisst es in einer Mitteilung von Donnerstag.







Entsprechend firmiert der führende Kinovermarkter im deutschsprachigen Raum nun unter Weischer.Cinema. Weitere Beispiele aus Deutschland: Weischer.JvB als neue Bezeichnung für die Agentur für die mobile Customer Journey (ehemals Jost von Brandis); Weischer.Online, Weischer.Q, Weischer.GeoConsult.

«Bislang haben wir uns immer als ein Element in einer längeren Dienstleisterkette vom Kunden bis zur Werbung in den Medien verstanden», lässt sich Florian Weischer, Chairman von Weischer, in der Mitteilung zitieren. «Inzwischen aber sind wir ganz nahe an den Kunden gerückt und erarbeiten für ihn Kommunikationslösungen, die nicht mehr auf einzelne Medien beschränkt sind. So spielen wir in Deutschland längst auch in Bereichen wie der Datenanalyse, der Beratung oder der Implementierung von IT eine wichtige Rolle», ergänzt Marcus Weischer, Chairman von Weischer.

Der Buchstabe «W» als stilisierte Welle im neuen Corporate Design steht für den Anspruch, immer in Bewegung zu bleiben und den Wandel der Kommunikationswelt erfolgreich mitzugestalten. Gleichzeitig sei die Welle aber auch eine Hommage an den Firmengründer Hans Weischer, der eine besondere Leidenschaft für den Segelsport hatte.

Was die Schweiz betrifft, ist Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz, laut Mitteilung nun doppelt glücklich: «Wir haben jetzt sozusagen den Fünfer und das Weggli. Einerseits sagt das Cinema im Namen, wofür wir seit jeher mit Leib und Seele stehen: Kino – Wo wir zusätzlich zur Grossleinwand dank agil bespielbaren Digital-Screens immer mehr schon das Foyer zum Erlebnisraum machen.» (pd/lol)