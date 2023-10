Stabsübergabe im Marketing bei DQ Solutions: Das Retail-, Business- und Education-Unternehmen ernennt Jrène Schneiter als neue Head of Marketing and Communications. Sie folgt auf Luis Alvarez, der sich nach knapp sechs Jahren der Neuorganisation im Marketing neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte.

Jrène Schneiter kennt DQ Solutions bereits: Seit gut 1,5 Jahren ist sie als Marketing Managerin für die drei Geschäftsbereiche Retail, Business und Education aktiv, wie es in einer Mitteilung heisst. Nun soll sie die Marketingorganisation in einer leitenden Rolle in die Zukunft führen. Neben der Leitung ihres zehnköpfigen Teams stehen unter anderem der Bekanntheitsgrad des B2B-Dienstleistungsspektrums in ihrem Fokus.

«DQ Solutions hat mich mit seiner Innovationskraft und modernen Ausrichtung von Beginn weg begeistert. Digitalisierung und moderne Technologien sind die Zukunft. Auch der Brand Apple hat mich schon immer fasziniert», wird Jrène Schneiter zitiert. «Auch der Brand Apple hat mich schon immer fasziniert. «Ich freue mich darauf, zusammen mit dem Team und der Geschäftsleitung die Vision von DQ Solutions für unsere Privat- und Firmenkund:innen sowie bei Schulen und Bildungseinrichtungen sichtbar zu machen und unsere Markenwerte über alle Kanäle zu transportieren.»

CEO Felix Kündig ergänzt: «Wir planen qualitatives Wachstum in allen drei Geschäftsbereichen: Retail, Business und Education. Mit Jrène Schneiter bereichert eine passionierte Marketingexpertin unser Team. Sie versteht es, komplexe Themen möglichst einfach, verständlich und effizient zu kommunizieren und Kund:innen mit ihren individuellen Bedürfnissen abzuholen.»

Die Zürcherin hat bereits vor ihrem Start bei DQ Solutions diverse Retail-, Event- und Marketing Erfahrungen, unter anderem bei Charles Vögele/OVS, Jelmoli und Mc PaperLand gesammelt. (pd/cbe)