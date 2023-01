Spitz&Schwarz: Jubiläumsbeilage zeigt Watson «undercover»

Das Newportal Watson feiert sein neunjähriges Jubiläum und erteilt dem Künstler und Illustrator Markus Cavegn eine Carte Blanche für eine Zeitungsbeilage, wie es in einer Mitteilung heisst.



Seit vielen Jahren streift der Künstler und Illustrator Markus Cavegn durch das Zürcher Nachtleben und kommentiert es mit spitzer Feder und schwarzem Humor. Seine Karikaturen entstehen schnell und spontan. Die Skizzen und Zeichnungen werden mit extraschwarzer Tinte, Rotwein und anderen Materialien gezeichnet. Schnell machten seine bissigen Beobachtungen die Runde in den Sozialen Medien. 2021 erschienen sie gesammelt im Buch «Spitz und Schwarz. Zürcher Nachtleben 2019-2021».

All dies blieb bei Watson nicht unbemerkt. Es entstand die Idee einer Zusammenarbeit in Form der Carte-Blanche.



«watson undercover» by Spitz&Schwarz

Der Nachtwanderer zieht nun durch die Redaktionsräume von Watson, blickt hinter die Kulissen und hinterlässt einen Stapel bitterböser Skizzen und Beobachtungen, heisst es weiter. Weil die Leute bei Watson auch nach neun Jahren noch über eine gesunde Portion Selbstironie verfügen, lassen sie es Cavegn durchgehen, dass er zum Jubiläum eine Zeitungsbeilage ganz ohne Listicle und Genderstern kreieren möchte.

Herausgekommen ist eine Sammlung von Cartoons und Beobachtungen in bester Lügenpresse-Manier mit allen alten Watson-Klischees zur

«letzten Party des Journalismus».

Die Zeitungsbeilage «watson by Spitz&Schwarz» wird in einer Auflage von 245'000 Exemplaren in den Ausgaben der Schweiz am Wochenende beigelegt und an Mitarbeitende und Partner versandt.



Verantwortlich bei Watson: Tarkan Özküp und Maurice Thiriet (Gesamtverantwortung), Davide Machado (Projektleitung); verantwortlich bei Spitz&Schwarz: Markus Cavegn aka Spitz&Schwarz (Illustration, Story), Markus Rottmann (Text, Story); Zusammenarbeit: Chris Burkhard, Daniel Soldenhoff (Grafik, DTP). (pd/wid)