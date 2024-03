Goldbach Crossmedia Award

Acht Kampagnen sind für den Preis nominiert

Insgesamt wurden 30 Kampagnen eingereicht.

Insgesamt wurden 30 Kampagnen eingereicht. Die Preise werden am 11. April zum 20. Mal im Rahmen der Award Night von Best of Swiss Web verliehen.