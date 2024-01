Namuk, das Schweizer Outdoor-Bekleidungslabel für Kinder, geniesst acht Jahre nach Lancierung eine grosse Fanbasis von Hallwil bis Hollywood. So tragen beispielsweise die Kinder von Hollywood-Star Chris Hemsworth die Ski-Overalls. Namuk setzt sich mit Kleidern, die langlebig und strapazierfähig sind, dafür ein, dass Kinder viel Zeit draussen verbringen können, heisst es in einer Mitteilung. Das ist eines der Hauptelemente, die das Unternehmen mit seinem Marketing vermitteln will, sagte Gründer Franz Bittmann im November im Interview mit persoenlich.com. Das Spiel draussen mache Kinder glücklich und ausgeglichen, ist er überzeugt. Das sei noch nie so wichtig gewesen wie heute.

Nun hat Namuk zu diesem Thema eine Initiative lanciert, die Eltern sensibilisieren soll, Outdoor-Zeit von Kindern zu priorisieren. Das Unternehmen hat das Forschungsinstitut Link mit einer repräsentativen Studie beauftragt, die zeigt: Die Outdoor-Zeit der Kinder wird immer weniger. Diverse Medien wie de SRF-Sendung «10 vor 10», Blick, 20 Minuten, Watson, Radio Energy, Aargauer Zeitung, Blick Romandie und Tio.ch haben das Thema diese Woche aufgegriffen.



Begleitet wird die Kampagne von einer Landingpage, einem Film, diversen Online- und Social-Media-Massnahmen, der Zusammenarbeit mit Fritz & Fränzi, Any Working Mom und Wir Eltern sowie diversen Themenführerinnen und Influencern.

Verantwortlich für die Kampagne: Lena Hering, Melanie Gath, Noemi Andres, Simon Bertschinger, Andreas Huber, Clément Flaux, Tina Birbaum, Franz Bittmann (Namuk); Regula Bührer Fecker (Farner), Marianne Altgeld, Manuel Cariappa-Schwaninger (Link); Lea Fee & Sean Fee (Tasty Pictures). (pd/wid)