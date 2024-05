Vitamin 2: Klauen ist ausdrücklich erlaubt

Publiziert am 07.05.2024

Der Arbeitstag der «Vitaminler» beginnt an diesem regnerischen Dienstag, 7. Mai, bereits um 6 Uhr morgens. Passantinnen und Passanten werden in der Bahnhofunterführung mit Sparschälern, knackigen Rüebli und saftigen Äpfeln überrascht. Weitere 200 Sparschäler kleben am Plakat und laden zum Klauen und Mitnehmen ein – bis zum Mittag ist die F12-Stelle leergeräumt und die Botschaft ist nun klar ersichtlich: «Erkunde unsere neue Website!»

Und weshalb ein Sparschäler? «Die Affinität zu Vitaminen liegt auf der Hand, und der wohl beliebteste Design-Klassiker der Schweiz ist ein praktisches Give-Away, der in keiner Küche fehlen darf», wird René Kappeler, Partner und Mitbegründer von Vitamin 2, in der einer Mitteilung zitiert. Die Aktion mache auf die neue Website aufmerksam und wecke die Neugierde. (pd/cbe)