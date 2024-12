Zattoo: Klaus Nadler wird Chief Sales Officer

Publiziert am 18.12.2024

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat Klaus Nadler zum neuen Chief Sales Officer ernannt. Er wird seine Position zum 1. Januar 2025 antreten und folgt damit auf Oliver Knappmann, der das Unternehmen verlässt.

In seiner neuen Funktion wird Nadler die Werbevermarktung des Unternehmens verantworten. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung datenbasierter Werbeformate, die Erschliesung neuer Umsatzpotenziale im Connected-TV-Bereich sowie die Leitung der werberelevanten Teams in der Schweiz und Deutschland, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Manager bringt 25 Jahre Erfahrung in der Medien- und Kommunikationsbranche mit. Zuletzt war er als Partner bei Leader Selection Executive Search tätig. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Deloitte als Lead Partner Digital Marketing und bei Carat Germany als CEO inne. Weitere Stationen seiner Karriere umfassten die Goldbach Group, GroupM Services AG und IP Deutschland.

«Mit Klaus Nadler gewinnen wir einen erfahrenen Experten im Bereich der Vermarktung und strategischen Entwicklung digitaler Werbeangebote», wird Zattoo-CEO Roger Elsener zitiert. Mit seinem ausgeprägten Verständnis für die Märkte und seinem Netzwerk werde er das Wachstum des Werbebereichs vorantreiben.

Der Wechsel erfolgt im Rahmen eines laufenden Strategieprozesses. Sein Vorgänger Oliver Knappmann hatte während seiner langjährigen Tätigkeit bei Zattoo verschiedene Werbeformate entwickelt, darunter die Dynamic Ad Substitution. Zuletzt war er auch als Chief Climate Officer für die klimafreundliche Ausrichtung des Unternehmens zuständig.

Zattoo ist in der DACH-Region als TV-Streaming-Anbieter aktiv und will seine Position im digitalen Werbemarkt weiter ausbauen. (pd/cbe)