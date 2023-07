Fussball-WM der Frauen: Kollektives Mitfiebern in Köniz

Mehr als hundert Personen verfolgten am Sonntagmorgen im «Dr Bitz» das dritte Gruppenspiel der Schweiz an der Fussballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Das Lokal war mehr als voll, und die Organisatorinnen und Organisatoren stellten kurzfristig im Gang vor dem Eingang noch rund zwanzig Stühle und einen Fernseher auf, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort feststellte.

Zum Zeitpunkt der Spiele in Australien und Neuseeland ist es häufig in der Schweiz aufgrund der Zeitverschiebung Morgen. Das Könizer Public Viewing nutzt diese Gelegenheit und bietet seinen Kundinnen und Kunden einen Brunch unter anderem mit Kaffee und Gipfeli an. Am Sonntag waren alle Tische besetzt.

Die Stimmung war friedlich, aber aufgrund der Wichtigkeit des Spiels auch angespannt. Beim Spiel ging es um den Einzug in die Achtelfinals (Schweiz gegen Neuseeland, 0:0). Am Anlass anwesend war auch Tanja Bauer (SP), Gemeindepräsidentin von Köniz. «Dr Bitz» sei ein gutes Omen für die Förderung des Frauenfussballs, sagte Bauer.

Aufmerksamkeit für den Frauenfussball

Das Lokal befindet sich in ehemaligen Industriehallen im Berner Vorort Köniz. Der Raum gehört der Eventagentur Zone-B und wurde für die WM in ein Public Viewing umgestaltet. Der Frauenfussball geniesse nach wie vor nicht die Aufmerksamkeit, die ihm zustehen sollte, war auf der Internetseite der Veranstalterin zu lesen.

Fussball vereint am meisten Leute, wie Nadja Arnold, Organisatorin von «Dr Bitz», sagte. Die Frauen dürften die gleiche Plattform wie die Männer erwarten. Die Agentur organisierte bereits Public Viewings zur Männer-EM im Jahr 2021 und zur WM in Katar im Jahr 2022. (sda/cbe)