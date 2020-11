Promarca: Konsumenten mögen «Ovomaltine Branchli»

Die Konsumentinnen und Konsumenten haben ihren Favoriten gewählt: Auf der Basis des «Detailhandelspanels» von Nielsen wurden die zwölf umsatzstärksten Produktinnovationen identifiziert. Dabei handelt es sich um Produktinnovationen, die erstmalig einen Umsatz aufweisen und von Promarca-Mitgliedern im laufenden Jahr lanciert wurden. Anschliessend konnten mittels einer repräsentativen Onlinebefragung aus diesen zwölf Produkten die Konsumenten ihren Favoriten wählen.

Das «Ovomaltine Branchli» von Wander ist der diesjährige Sieger, wie es in einer Mitteilung heisst. «Es ist aussen knusprig und innen weich und wird in der Schweiz hergestellt», schreibt der Markenartikelverband Promarca dazu. Beim Besuch bei Wander am Firmensitz im bernischen Neuenegg überreichte Promarca-Geschäftsführerin Anastasia Li-Treyer den Award «Star of the Year» an den CEO von Wander, Arnold Furtwaengler, und seinem Team.



«Wir freuen uns natürlich riesig, wenn so viele Konsumenten Freude an unserem ‹jüngsten Kind›, dem ‹Ovo Branchli› haben», wird Furtwaengler zitiert. «Wir sehen die Auszeichnung stellvertretend für die vielen Ovo-Neuheiten der letzten Jahre. Es ist die Genugtuung für eine tolle Zusammenarbeit innerhalb von Wander, aber auch mit unseren Partnern. Wir werden das im Team richtig feiern, natürlich Corona-konform.»

Auf das Podest schafften es auch das Unternehmen Storck (Schweiz) mit ihrem «Knoppers Kokosriegel» und «Nivea Sun Protection & Dry Touch» von Beiersdorf. Der Award «Star of the Year» von Promarca wurde zum dritten Mal verliehen. (pd/cbe)