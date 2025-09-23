Mycation: Kooperationen mit Blue News, Admeira und APG

Publiziert am 23.09.2025

Die Medienmarke Mycation positioniert sich mit den drei Partnerschaften als Plattform für Reiseinspiration in der Schweiz. Seit Jahresbeginn produziert das sechsköpfige Redaktionsteam mit Unterstützung von Reisejournalisten und Content Creators Inhalte zu Reisen, Travel Hacks und Freizeittipps, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

«Unsere Vision ist es, die zentrale Plattform für Reiseinspiration in der Schweiz zu werden – mit Schweizer Medien- und Werbepartnern», wird Larissa Laudadio, Geschäftsführerin von Mycation, zitiert. «Blue News, Admeira und APG|SGA ermöglichen es uns, genau dort sichtbar zu sein, wo sich unsere Zielgruppe inspiriert.»

Das Online-Newsportal Blue News publiziert zweimal monatlich Mycation-Inhalte mit Reiseinspiration aus der Schweiz und der Welt sowie Reisetipps und -trends. «Reiseinhalte sind eine Content-Form, die gut funktioniert», so Sven Ziegler, Leiter Desk bei Blue News. «Wir freuen uns über die redaktionelle Zusammenarbeit – und unserer Leserschaft gefallen die Inhalte ebenfalls.»

Mit Admeira, dem TV-Vermarkter der SRG-Sender, erschliesst Mycation TV-Umfelder für Reisethemen. Der Mycation-Spot läuft auf SRF 1, SRF zwei und SRF info. «Mycation spricht eine reisefreudige Zielgruppe auf eine emotionale Weise an – das passt zu den Umfeldern auf SRF», so Thomas Gierling, Head of Sales International bei Admeira.

«Die jüngste TV-Kampagne auf den SRF-Sendern erzielte innert zwei Wochen über 650'000 Sichtkontakte und führte zu einer Vervierfachung der Klickzahlen auf unserer Plattform», ergänzt Geschäftsführerin Laudadio.

Mit APG bringt Mycation seine Inhalte auf digitale Out-of-Home-Werbeflächen. DOOH-Kampagnen auf eBoards in den Hauptbahnhöfen Zürich, Bern und Basel sollen für Sichtbarkeit im öffentlichen Raum sorgen. «Mit Mycation bringen wir Reise- und Freizeitideen auf unsere Screens – direkt in den Alltag der Menschen», lässt sich Michael Sutter, Verkaufsleiter Regionen Mitte, Zentral und Nord bei der APG, zitieren.

Ökosystem aus verschiedenen Kanälen

Mit der Kombination von Website, Social Media, Podcast, DOOH und TV betreibt Mycation ein Ökosystem aus verschiedenen Kanälen. Im Sommer startete der «Mycation Travel Podcast», moderiert von Karin Bearpark. Für den Herbst ist das Format «Mycation Music mit DJ Inamar» geplant, das Tourismusanbieter audiovisuell präsentieren soll.

«Mycation ist durch Inhalte aus der Schweizer Community getrieben», erklärt Laudadio das Konzept. «Über Traveltelling verknüpfen wir kommerzielle Elemente: Statt fertiger Werbemittel übersetzen wir das Kundenthema in ein Erlebnis, das unsere Creators erzählen – und spielen es dort aus, wo es Wirkung zeigt.» Zu den Werbepartnern gehören Hertz, Samsonite, Sri Lanka und Shoppi Tivoli.

Mycation ist eine Marke von Day Off Studios, das von Ferris Bühler gegründet wurde. Day Off Studios entwickelt, produziert und vermarktet Erzählformate mit Fokus auf interaktive und immersive Medien. (pd/cbe)