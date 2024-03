Glaswerk: Kundenportfolio von Storylead gekauft

Die Glaswerk Consulting, ein Unternehmen im Bereich der strategischen Beratung und digitalen Unternehmensvermarktung, hat das Kundenportfolio sowie den Mitarbeitenden und Senior Consultant Oliver Frommenwiler per März 2024 von Storylead übernommen. Die Akquisition wurde durch die CEOs beider Unternehmen, Tobias Gläser von Glaswerk Consulting und Steven Loepfe von Storylead beschlossen, wie es in einer Mitteilung heisst.



Damit will Glaswerk Consulting die Position am Markt stärken und das Angebot um wertvolle Kompetenzen und Ressourcen in den Bereichen Sales Prozess Entwicklung, Content Strategie und HubSpot-Plattform erweitern. Die Kundinnen und Kunden von Storylead können eine nahtlose Fortführung und eine noch breitere Palette an Dienstleistungen erwarten, heisst es weiter.

«Diese Übernahme ist ein grossartiger Meilenstein für uns. Storylead und Glaswerk teilen viele Gemeinsamkeiten und genauso viele Unterschiede, was einen kraftvollen Zusammenschluss ausmacht», wird Tobias Gläser in der Mitteilung zitiert.

Steven Loepfe von Storylead: «Dieser Schritt sichert die kontinuierliche Betreuung unserer Kundinnen und Kunden und die Weiterführung unserer Erfolgsgeschichten. Während ich mich wieder vermehrt auf meine strategischen Beratungs- und VR-Mandate im Finanz-, Fonds- und Asset Management-Bereich fokussieren kann.» (pd/wid)