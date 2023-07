Futuri: Künstliche Intelligenz erstellt Radiospots

Rivella

Hang Out Challenge über kühlem Nass

Am Züri-Fäscht-Stand von Rivella mussten sich die Gäste so lange wie möglich an einer Stange festhalten.

Der Getränkehersteller war am Züri-Fäscht mit einem Stand vor Ort. Die Besucherinnen und Besucher mussten sich so lange wie möglich an einer Stange festhalten.