Denner: René Emmerich verlässt den Discounter

Im Bereich Marketing/Digital kommt es bei Denner zu einem weiteren Abgang: René Emmerich, Leiter Marketing, verlässt den Discounter per Ende August. «Der Bereich Marketing/Digital fokussiert wieder stärker auf seine Kernaufgaben», heisst es bei der Medienstelle auf Anfrage von persoenlich.com. «Durch die Neuausrichtung fällt die Position, die René Emmerich besetzt hat, künftig weg. Die Trennung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen.»

Emmerich war erst seit August 2025 bei Denner als Leiter Marketing tätig. Zuvor sammelte er rund 23 Jahre Erfahrung bei Lidl International, unter anderem als Bereichsleiter Marketing E-Commerce International, sowie danach als Director Marketing bei Kaiserkraft.

Rückblickend zieht Emmerich eine positive Bilanz: «Es war eine unglaublich intensive und tolle Zeit mit grossen Herausforderungen, vielen Freiheiten und Möglichkeiten», sagt er gegenüber persoenlich.com. Seine langjährige Marketing-Erfahrung habe er «gewinnbringend zur Steigerung von Umsatz, Image, Markenbekanntheit und -treue» einbringen können.

Für seine berufliche Zukunft lässt sich Emmerich noch nicht in die Karten blicken: Verschiedene Ideen seien bereits da, «jedoch noch nichts Konkretes». Zunächst wolle er gemeinsame Zeit mit seiner Familie nachholen, «was im vergangenen Jahr etwas zu kurz kam». Ausserdem plant er, «die schöne Schweiz auf einer Rundreise landschaftlich weiter zu erkunden und zu erleben» – inzwischen habe er sich «richtig in das Land verliebt» und dafür seinen Wohnsitz von Deutschland in die Schweiz verlegt. Über konkrete berufliche Schritte wolle er «zu einem späteren Zeitpunkt auf LinkedIn» informieren.

Als Leiter Marketing war Emmerich einer von mehreren Bereichsleitern, die direkt an Raphael Werner, Leiter Kunde, rapportierten. Werners Abgang machte persoenlich.com vor einigen Tagen publik. «Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen», sagte dieser im exklusiven Interview, nachdem er zum «CMO of the Year» auszeichnet wurde. Laut Denner verlasse Werner das Unternehmen ebenfalls per Ende August im gegenseitigen Einvernehmen.

Die interimistische Leitung des Bereichs Marketing/Digital übernimmt nun Lajos Vizner als Nachfolger von Werner. Er fokussiert sich dabei auf die Marketing-Aufgaben, während der bisherige Leiter Digital weiterhin seinen Bereich verantwortet und neu an Vizner rapportiert. Vizner kennt Denner sowohl aus früheren Engagements als externer Partner als auch als ehemaliger Leiter Marketing, heisst es bei Denner. Über eine definitive Nachfolge für die Gesamtleitung des Bereichs werde man zu gegebener Zeit informieren.

Lidl-Vergangenheit ohne Einfluss

Blick titelte in der Printausgabe vom Freitag: «Denner nimmt frühere Lidl-Chefs aus dem Sortiment». Einen Zusammenhang zwischen den jüngsten Abgängen und einer gemeinsamen beruflichen Vergangenheit weist Denner gegenüber persoenlich.com zurück: Die betreffenden Personen hätten unterschiedliche Profile, Verantwortlichkeiten und Karrierewege, entsprechend gebe es auch keine gemeinsamen Ursachen oder Beweggründe für die personellen Wechsel. Auch künftig würden bei Denner Mitarbeitende mit verschiedensten beruflichen Hintergründen zusammenarbeiten.

Bereits Ende April hatte CEO Torsten Friedrich das Unternehmen verlassen, wegen unterschiedlicher strategischer Vorstellungen mit der Migros-Tochter. Im Juni folgte die Rücktrittsankündigung von Verkaufschef Christian Staub, und 2025 hatte Einkaufschef Sascha Göbels den Discounter verlassen.