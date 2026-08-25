Denner: «Der richtige Zeitpunkt ist gekommen»

Herr Werner, herzliche Gratulation zum Gewinn des CMO of the Year (persoenlich.com berichtete). Gleichzeitig geben Sie bekannt, dass Sie das Unternehmen verlassen. Was ist der Grund?

Mit diesem Award habe ich bei Denner einen persönlichen Höhepunkt erreicht. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Ich blicke mit grosser Dankbarkeit auf eine aussergewöhnlich spannende und erfolgreiche Zeit bei Denner zurück. Der Award ist für mich ein schöner Schlusspunkt und zugleich der Auftakt für einen neuen Lebensabschnitt. Wie genau dieser aussieht, verrate ich später …

Gibt es auch politische Gründe?

Nein, politische Gründe spielen dabei keine Rolle. Ich habe bei Denner aussergewöhnlich spannende Jahre erlebt und gemeinsam mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen viel erreicht. Gerade deshalb fühlt sich dieser Moment für mich richtig an, um mich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

«Unsere Teams haben in den vergangenen Monaten richtig Gas gegeben»

Was bedeutet Ihnen jetzt diese Auszeichnung?

Sehr viel. Unsere Teams haben in den vergangenen Monaten richtig Gas gegeben und grossartige Leistungen vollbracht. Ich sehe das darum weniger als Auszeichnung für mich, sondern als Würdigung aller involvierten Kolleginnen und Kollegen bei Denner.

Bevor Sie zu Denner kamen, waren Sie viele Jahre für Lidl in der Schweiz und Belgien tätig. Welchen Stellenwert hat das Marketing bei einem Discounter?

Einen sehr hohen Stellenwert. Der Detailhandel ist hart umkämpft. Das betrifft auch das Marketing und die Kommunikation. Man muss auffallen, herausstechen, etwas Neues wagen und auch mal überraschen. Dass wir als Discounter einen Film wie «The Socceritos» publiziert haben, hatte diesen Überraschungseffekt.

2026 ist für Denner in vielerlei Hinsicht ein aussergewöhnliches Jahr. Sie sind nicht nur mit dem WM-Film «The Socceritos» aufgefallen, sondern auch mit Ihrem Engagement bei der Eishockey-WM. Was wollten Sie mit diesem sicher nicht ganz günstigen Engagement bewirken?

Denner ist das Schweizer Discounter-Original und hat in seiner langen Geschichte immer wieder für Furore gesorgt. Daran wollen wir anknüpfen und die Traditionsmarke wieder sichtbarer machen.

Wie reagierte die Denner-Kundschaft auf diese Kampagnen? Gab es Rückmeldungen?

Wir erhalten viel Lob und positives Feedback für unsere Sponsoringaktivitäten und Werbekampagnen. Der Film «The Socceritos» hat auch über die Landesgrenzen hinaus bei Film- und Fussballfans für Freude gesorgt.

Spektakulär war auch, als Sie vergangenes Jahr das «Schweizer Herz» von Lidl entwendeten. Wie wurde dies von Ihrem ehemaligen Auftraggeber aufgenommen?

Im Markt und auch in der Öffentlichkeit wurde darüber gesprochen und auch geschmunzelt. Gut so. Auch das ist das Ziel einer solchen Kampagne.

«Wir wollen immer noch besser werden»

Gibt es marketingtechnisch nach einem solchen Jahr überhaupt noch eine Steigerung?

Klar, wir wollen immer noch besser werden. Der Detailhandel ist so dynamisch, dass wir uns bestimmt nicht auf den Lorbeeren ausruhen werden.

Mit wie vielen Agenturen arbeitet Denner momentan zusammen?

Wir arbeiten mit einigen Agenturen zusammen, sodass wir jeweils das Optimum aus den entsprechenden Kooperationen herausholen können. Dadurch muss nicht eine Agentur alle Disziplinen in Perfektion beherrschen, sondern jeder kann sich auf sein absolutes Fachgebiet konzentrieren.

Auf einen kurzen Nenner gebracht: Was zeichnet gutes Marketing aus?

Ein Team, das mutig ist und Freude daran hat, etwas Neues zu wagen, um die Kundinnen und Kunden zu begeistern.