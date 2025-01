Radio Bern1: Lokalradio schickt Dorf an Eishockey-Match

Publiziert am 13.01.2025

Radio Bern1 schickt ein ganzes Dorf an eine Eishockey-Spiel des National-League-Vereins SC Bern. Ab sofort können Einwohnerinnen und Einwohner ihr Dorf auf der Website der Senders anmelden, wie Bern1 mitteilt. Am 22. Januar werden aus allen Anmeldungen zehn Dörfer ausgelost, die anschliessend in einem Online-Voting gegeneinander antreten. Das Dorf mit den meisten Stimmen gewinnt 1000 Tickets für das Spiel SC Bern gegen den EHC Kloten am Samstag, 15. Februar 2025.

Radio schickte drei Dörfer an YB-Spiele

In der Vergangenheit hatte Radio Bern1 Tickets für Fussballspiele der Berner Young Boys auf die gleiche Weise verlost (persoenlich.com berichtete). Damals konnten allerdings drei Dörfer ein Spiel besuchen.

Die Aktionen werden über Radio, Online und Social Media beworben, sowie vom Partner SC Bern unterstützt, schreibt der CH-Media-Sender. (pd/nil)