Migros-Abbau: Lorenz Bruegger bleibt bei der Migros

Lorenz Bruegger, Chef der Direktion Medien, wird innerhalb der Migros-Gruppe eine «neue Herausforderung» annehmen, wie er gegenüber persoenlich.com bestätigte. Verschiedentlich wurde berichtet, dass Bruegger aufgrund der Neustrukturierung der ganzen Kommunikationsabteilung die Migros verlassen werde (persoenlich.com berichtete). Dies sei falsch, so Bruegger. Er habe vielmehr die Chance genutzt, um sich einer «neuen grossen Herausforderung» innerhalb des Hauses zu stellen.

So wird Bruegger per 1. August 2018 eine neue Funktion innerhalb der Migros-Gruppe übernehmen. Die Kommunikation erfolge zu gegebener Zeit. «Es war schon seit längerer Zeit mein Wunsch, mich nochmals zu verändern. Jetzt hat mir die Migros die Chance dazu gegeben – ich freue mich extrem und schätze das Vertrauen, welches die Migros in mich hat! Wie es zur Meldung, dass ich die Migros verlassen muss, kam, ist mir allerdings schleierhaft – schade, wurde ich als Direktbetroffener nicht im Vorfeld kontaktiert – aber ich nehme das sportlich», so Bruegger.

Der Fünfzigjährige ist seit zehn Jahren Leiter der Migros Medien, die unter anderem das auflagestarke «Migros-Magazin» herausgeben, welches mit ihrer welschen Ausgabe rund 3 Millionen Leserinnen und Leser erreicht. Der Titel wurde 1942 von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler unter dem Namen «Wir Brückenbauer» ins Leben gerufen. Die Migros Medien sollen neu mit dem Bereich Kommunikation vereinigt werden. (ma)