Die aktuelle Coop-Sammelpromotion soll mit Freizeitartikeln für Musse und Entspannung während der Sommertage sorgen. Valencia Kommunikation unterstützt die Sammelaktion kommunikativ umfassend, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Schweizer Sommer 2022 soll entspannt werde – ganz nach dem Motto «Let’s chill». Darum sollen die Sammelartikel der Promotion dazu einladen, beim Baden, Spielen oder Picknicken einen Gang herunterzuschalten. Mit dabei ist beispielsweise eine Faultier-Luftmatratze, ein buntes Beachball-Set oder ein rundes Strandtuch im Mandala-Design.

Valencia gestaltete den Auftritt der Promotion inklusive eines Namings, welches gleichzeitig als Call-to-Action funktioniert, und vermittelt in einem humorvollen TV-und Online-Bewegtbild Lust auf einen Badi-Ausflug mit der ganzen Familie. Die Bandbreite der Werbemittel deckt nach dem 360-Grad-Ansatz alle Touchpoints auf der Customer Journey ab: zu Hause mit einem TV-Spot in unterschiedlichen Formaten, Online-Bannern und Inseraten, unterwegs mit DOOH-Bewegtbild, Plakaten und diversen Mobile-Werbemitteln und natürlich in den Filialen mit diversen POS-Werbemitteln wie 3-D-Stellern und Displays.

Die Promotion «Let’s chill» läuft vom 20. Mai bis3. Juli 2022 bei Coop und verschiedenen Partnerformaten.

Verantwortlich bei Coop: Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Bohnenblust (Leiter Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Gina Anderegg (Projektleiterin Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Sabine Gnand (Projektleiterin Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Saara Jeisy (ProjektleiterinMarketingkommunikation), Joachim von Allmen (Leiter POS Retail), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Senior Projektleiter Digital Media), Florian Lanovic (Leiter SocialMedia & Online Campaigning), Aliza Berndt (Projektleiterin Social Media / Online Campaigning), OliverPursell (Projektleiter SocialMedia), Anja Nowak (Projektleiterin Online Campaigning); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Creative Director), Iraklis Hungerberg (Senior Account Director), Meret Renggli (Beraterin), Lea Bantlin (Trainee Beratung), Sebastian Refardt (Senior Texter), Michael Wenk (Art Director), Amadea Waldmann (Grafikerin), Marco Fritz (Polygraf), Niklas Dunke (Polygraf); verantwortlich bei Shining Film: Stefan Bircher (Produzent), Stefan Girtanner (Senior Producer), Jyri Pasanen (Regie), Timon Schäppi (Kamera), Nicolas Bechtel (Edit), Simon Hardegger (Colorgrading); verantwortlich bei TWmedia: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Brunner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV-Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online), Aaron Salzgeber (Digital Campaign Manager), Madeleine Huber-Tröndle(Online-Mediaplanerin); verantwortlich bei Hitmill: Fred Herrmann (Composition, Producer), Roman Camenzind (Executive Producer), Noemi Mathis (Project Management)Verantwortlich bei CovermediaBaschi Thommen (Audio-Engineer), Angelina Belintani (Produktion) (pd/wid)