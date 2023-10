Jeff Zürich: Man rollte in und auf Pink vor dem Landesmuseum

«Roll for Pink» verbinde ereignisreiches Rollschuhlaufen mit Aufklärung, Spendensammlen und dem Engagement der Gemeinschaft, schreibt Jeff Zürich. Die Idee sei es gewesen, eine Aktivität zu entwickeln, die Aufmerksamkeit erregt und unvergessliche Momente für das Publikum schafft – und all das im Rahmen der Brustkrebsaufklärung. Warum also nicht für den guten Zweck auf einer pinkfarbenen Bahn Rollschuh laufen?

Rosa Schleife als Rollschuhbahn

Die Umsetzung erfolgte beim Landesmuseum in Zürich. Vom 18. bis 21. Oktober erstrahlte das historische Gebäude ganz in Pink. Auf dem Museumshof stand eine rosafarbene Rollschuhbahn in Form einer Schleife, dem unverkennbaren Symbol im Kampf gegen Brustkrebs. Drei Tage lang konnten Besucherinnen und Besucher für den guten Zweck auf der Pink-Ribbon-Bahn Rollschuh laufen. Jede Rollschuhmiete ging direkt als Spende an die Breast Cancer Research Foundation.

Höhepunkt der Aktionstage war der Breast Cancer Campaign VIP Event am Donnerstagabend. Zahlreiche Schweizer Prominente erschienen, zum Teil ganz in Pink gekleidet, um auf glitzernden Rollschuhen eine Runde auf dem Pink Ribbon zu drehen.

Bewusstsein für Brustkrebs schärfen

Ziel der Aktion war es, nicht nur Spenden zu sammeln, sondern auch das Bewusstsein für Brustkrebs zu schärfen. Trotz des regnerischen Wetters hätte es viele positive Reaktionen gegeben, schreibt Jeff Zürich. Zusammen mit der regen Teilnahme wertete man dies als Erfolg.