Xeit: Mandat von ETH Zürich gewonnen

Die ETH Zürich bietet laut eigenen Angaben weltweit führende Hochschulbildung in den Bereichen Bachelor und Master, aber auch Hochschulweiterbildung auf höchstem Niveau an. Um das Angebot mit gezielten Massnahmen dem spezifischen Publikum zugänglich zu machen, hat die Hochschule via öffentlicher Ausschreibung nach einem Online-Marketing-Partner gesucht. Durchgesetzt hat sich im anschliessenden Pitch-Verfahren die Zürcher Agentur Xeit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Weiterbildungen werden unter der Dachmarke ETH Zürich – School for Continuing Education angeboten. Die vier Cluster aus den Bereichen Architektur, Technik, Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften sollen nun mit einer neuen Digitalmarketingstrategie «noch aktiver und zielgerichteter beworben» werden. Xeit unterstützt die ETH dabei mit Ads auf verschiedenen Plattformen und fungiert laut eigenen Angaben als wichtiger beratender Partner für sämtliche Anliegen im Online-Marketing.

Die neu konzipierte Image-Kampagne startet am 1. Januar 2023 und soll nebst den spezifischen Weiterbildungsangeboten auch die Dachmarke der ETH Zürich – School for Continuing Education insgesamt stärken. (pd/tim)