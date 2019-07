Am 1. September 2019 wird Markus Simmen COO und Mitglied der Geschäftsleitung beim Schweizer Tourneetheater «Das Zelt». Als operativer Geschäftsführer wird der 48-Jährige zuständig sein für die Bereiche Marketing, Booking, Ticketing und Events, wie es in einer Mitteilung heisst. «Seit ‹Das Zelt› an der Expo.02 Premiere feiern durfte, ist es aus dem Schweizer Veranstaltungskalender nicht wegzudenken. Unzählige, namhafte Künstler und Produktionen haben bereits dort gespielt. Ich freue mich sehr, Teil der Erfolgsgeschichte zu werden und zusammen mit dem Team auf Achse zu sein», wird Simmen zitiert.

Simmen verfüge über eine mehr als 20-jährige Erfahrung und ein grosses Beziehungsnetz in der Schweizer Veranstaltungsszene. Seit dem Beginn seiner Karriere war er in unterschiedlichen Positionen bei dem damals grössten Schweizer Konzertveranstalter Good News Productions sowie bei Freddy Burger Management, wo er vor allem für Bühnenproduktionen zuständig war, tätig. Von 2010 bis 2018 war Simmen der Geschäftsführer der Mummenschanz Stiftung und steht der internationaltätigen Schweizer Theatercompany noch immer beratend als Stiftungsrat zur Seite. Die letzte Station war bei der Session Basel als Leiter Marketing & Communication. Zudem ist Simmen Vorstandsmitglied beim Branchenverband «Sponsoring Schweiz», heisst es weiter.

Der gebürtige Bündner ist in Chur aufgewachsen und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern im Zürcher Oberland. Seine neue Aufgabe wird ihn zu den schweizweiten Spielorten von «Das Zelt» bringen. (pd/cbe)