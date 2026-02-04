Shift: Markus Walder gründet Eventagentur

Publiziert am 04.02.2026

Der langjährige Bright-Partner und Eventfachmann Markus Walder hat mit Shift eine neue inhabergeführte Live-Kommunikations- und Eventagentur gegründet. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Walder stützt sich dabei auf ein breites Netzwerk sowie frühere Projekte mit den Unternehmen Accelleron, Aveniq, Glas Trösch und KPMG.

Walder setzt mit seiner Agentur künftig auf Events, Live-Kommunikation und neue Formaten, um etwa «zu bewegen, Perspektiven zu öffnen und auch Veränderungen anzustossen», wie er schreibt. Manchmal «reiche ein anderer Blickwinkel», um etwas in Bewegung zu setzen», so Walder. Dies ist auch der neue Slogan der Agentur: «Shift – Shaping new perspectives». Die Agentur ist in Zürich angesiedelt.

Markus Walder war in den vergangenen zehn Jahren Partner von Christian Studer bei der Bright Entertainment AG, die unter anderem das persönlich-Jubiläum im Zürcher Kaufleuten vor zwei Jahren mitorganisierte. Kürzlich kam es aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu einer einvernehmlichen Trennung (persoenlich.com berichtete). Studer führt die Bright Entertainment AG nun alleine weiter. (pd/ma)