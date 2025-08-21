CMO of the Year: Martin Walthert wird ausgezeichnet

Publiziert am 21.08.2025

Martin Walthert, Chief Marketing Officer von Digitec Galaxus, ist zum «CMO of the Year 2025» gekürt worden. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend im Papiersaal Zürich vor 120 geladenen Gästen statt.

Walthert leitet ein rund 70-köpfiges Team, das die Vermarktung, das Branding und die Kampagnen von Digitec und Galaxus verantwortet. Ein grosser Teil der Arbeit entsteht inhouse. Seit Waltherts Eintritt ins Unternehmen 2006 ist der Umsatz von 62 Millionen auf 3,23 Milliarden Franken gestiegen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für Walthert ist es bereits die dritte branchenweite Auszeichnung nach dem Titel «Werber des Jahres 2020» und «Marketing Thought Leader 2022». Er startete seine Karriere nach dem Studium direkt bei Digitec Galaxus und setzt heute als CMO laut Mitteilung «auf eine klare Inhouse-Strategie mit kurzen Entscheidungswegen».

Eine Besonderheit dieses Jahres beim Award war die erste Doppelnomination: Sara Jerman und Angelika Leemann von Rivella standen gemeinsam auf der Shortlist. Weitere Nominierte waren Gregor Eicher (Bank Cler), Marco Greco (Ochsner Sport), Sonia Milici (Yuh) und Martin Schweikert (BKW).

Durch den Abend führte zum dritten Mal Vanessa Meier. Gast der Spotlight Session war David Degen, Präsident des Verwaltungsrats des FC Basel 1893. Im Anschluss an die Verleihung feierten die Gäste mit Musik von Djane Carol Fernandez.

Der Award zeichnet jährlich Persönlichkeiten aus, die sich besonders für ihre Marke einsetzen, Kundinnen und Kunden ins Zentrum stellen, Nachhaltigkeit berücksichtigen und als Führungskräfte Vorbild sind. 24 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Marketing, Forschung, Medien, Beratung und Ausbildung schlagen die Kandidatinnen und Kandidaten vor. Das Institut für Marketing & Consumer Insight der Universität St. Gallen wertet die Nennungen aus und erstellt eine Longlist. Daraus wählt die Jury eine Shortlist mit sechs Nominierten.

Der «CMO of the Year» ist eine Initiative der Serviceplan Group Switzerland (Serviceplan Suisse AG, Mediaplus Suisse AG und Plan.Net Suisse AG) in Partnerschaft mit Admeira, APG, 20 Minuten, persönlich und persoenlich.com, M&K, Swissmarketing und der Universität St. Gallen. (pd/cbe)