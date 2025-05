Publiziert am 17.05.2025

Die IT-Beratungsfirma Adesso Schweiz AG hat Mathias Haller für ihr Marketing-Team gewonnen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liege «auf der Schärfung des Markenprofils sowie der effektiven Verknüpfung von digitalen Erlebnissen mit persönlichen Kontakten», schreibt Adesso in einer Medienmitteilung.

Haller bringt internationale Erfahrung als Führungskraft im B2B-Marketing mit, zuletzt bei Zühlke Group und KPMG (personelich.com berichtete). Seine Marketing-, Technologie- und Branchenkenntnisse prädestinieren ihn für diese Position.

Die Personalie steht im Kontext des kontinuierlichen Wachstums von Adesso, das sowohl national in der Schweiz als auch international als Gruppe expandiert. In diesem dynamischen Marktumfeld passt das Unternehmen seine Go-to-Market-Strategie an und will seine Markenbekanntheit stärken.

Ein weiteres Ziel ist die Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit in Marketing und Kommunikation. Dies soll besonders den international tätigen Kunden zugutekommen, für die eine konsistente Marke mit klarem Wertangebot wichtig ist. (pd/nil)