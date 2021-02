Zühlke Schweiz hat im vergangenen Jahr die Abteilung Marketing und Kommunikation neu aufgestellt. Seit dem 1. November wird sie von Mathias Haller geleitet, wie das Unternehmen mitteilt.

Haller stiess von KPMG Schweiz zu Zühlke, wo er unter anderem den Bereich Digital Marketing verantwortete. Der 38-Jährige verfügt über einen Master of Arts der Universität Zürich in Geisteswissenschaften sowie über einen EMBA in Digital Transformation der HTW Chur. In seiner Rolle als Leiter Marketing und Kommunikation von Zühlke Schweiz rapportiert er direkt an Zühlke Schweiz CEO Nicolas Durville.

«Mich fasziniert, mit wieviel Begeisterung unsere Spezialisten mit unseren Kunden täglich neue Lösungen erarbeiten, um die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen. Diesen Enthusiasmus für Innovation sichtbar zu machen, ist unsere Aufgabe», wird Haller in der Mitteilung zitiert. (pd/lom)