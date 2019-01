Der bisherige Marketingleiter und Mitglied der Geschäftsleitung, Matthias Schlatter hat das Unternehmen Direct Mail Company (DMC) in Basel per Ende Dezember verlassen und stellt sich einer neuen Herausforderung. Dies schreibt DMC in einer Mitteilung. Diesen Wechsel habe die Geschäftsleitung zum Anlass genommen, die Marketing-Abteilung neu zu strukturieren. Das Marketing-Team wird ab Januar 2019 in die Verkaufsabteilung integriert und dem bisherigen Head of Sales, Daniel Truttmann unterstellt. Die Abteilungsleitung übernimmt Massimo Moretti, welcher die Aufgabe zusätzlich zu seiner Funktion als Sales Manager wahrnehmen wird.





Die Direct Mail Company AG, Basel ist eine hundertprozentige Tochter der Schweizerischen Post und spezialisiert auf die Zustellung von unadressierter Werbung. (pd/eh)