Migros: Matthias Wunderlin wird Marketing-Chef

Matthias Wunderlin werde per 1. Januar 2019 die Nachfolge von Hansueli Siber in der MGB-Generaldirektion antreten, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Wunderlin arbeitet derzeit als Leiter der Direktion Handel Digital im MGB.

Wunderlin führte von 2007 bis 2013 als Geschäftsführer den Migros-Möbelfachmarkt Micasa und ab Oktober 2012 während eines Jahres zusätzlich auch Do It & Garden. Anschliessend war er Ende 2013 bis Januar 2016 Verkaufschef bei Charles Vögele. Von 2016 bis Mitte 2018 war der 45-Jährige als Verkaufschef und Mitglied der Geschäftsleitung von Scott Sports unter anderem für den weltweiten Rollout des E-Commerce-Direktvertriebs sowie die Distribution aller Marken der Scott-Gruppe in insgesamt 84 Märkten verantwortlich.

Seit Oktober 2018 ist Wunderlin wieder bei der Migros tätig. Er leitet derzeit im Migros-Genossenschafts-Bund die Direktion Handel Digital. (pd/eh)