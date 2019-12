Archithema Verlag: Maximilian Grieger neu im Team

Der Archithema Verlag in Zürich mit seinen Publikationen Das Ideale Heim, Umbauen + Renovieren, Atrium und dem Onlinemagazin Meter bekommt einen neuen Leiter Marketing und Vertrieb. Maximilian Grieger übernimmt die Funktion von Adrian Lustenberger, der sich nach 23 Jahren in den Ruhestand verabschiedet, heisst es in einer Mitteilung.

Seit 2003 arbeite Grieger in leitenden Positionen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Unternehmen in München, Hamburg und Basel. Nach seiner Tätigkeit im Key Account Management der Konsumgüterindustrie habe er sich in den letzten Jahren auf die Architektur-, Design- und Baubranche fokussiert. Maximilian Grieger tritt den neuen Posten zum 1. Januar 2020 an, heisst es weiter. (pd/cbe)