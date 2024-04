Für den Launch Nahrungsergänzungsmittel Berocca Pro Brain hat Bayer Schweiz eine umfassende Marketingkampagne zusammengestellt. Ziel war es laut Mitteilung die Bekanntheit zu steigern und Käufe über verschiedene Berührungspunkte zu incentivieren.



HCPs konnten das Produkt via Marketingmaterialien sowohl analog als auch in digitalen Schulungen kennenlernen. Für die Verkaufsstellen wurde zusätzlich ein Launchpaket mit Thekenstellern, verschiedenen Postern, digitalen POS-Spots, Schaufensterkleber und einem Konsumentenflyer mit optischen Illusionen und Knobelspiele zusammengestellt. Berocca Pro Brain wurde auch in der Oktober-Promotion integriert, die schweizweit stattgefunden hat, heisst es weiter.





Zusätzlich wurde aus der medialen Perspektive Vollgas gegeben, wie die Verantwortlichen schreiben. Speziell konzipierte Online-Video-Spots für YouTube (auf verschiedene Zielgruppen massgeschneidert), ein redaktioneller Werbebeitrag auf Blick.ch – inklusive Social-Media-Push auf den reichweitenstarken Social Media-Accounts von Blick. Zur Krönung führten alle Elemente zu den interaktiven Brain Games auf der Berocca-Schweiz-Website, wo auf spielerisch Art mit dem Produkt interagieren, ein Rabatt-Coupon zum Produkttest heruntergeladen und ein spannendes Escape Room Abenteuer gewonnen werden konnte. Anreize für Erstkäufe wurden hierbei gefördert, indem die Vorteile – wie automatische geo-targeted Pushbenachrichtigungen – der Wallet-Technologie genutzt wurden. (pd/wid)