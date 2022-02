Gamned! Schweiz: Medienagentur stellt sich neu auf

Nach der Nominierung von Silvana Imperiali Chételat als Geschäftsführerin und Diane de Vilmorin als stellvertretende Geschäftsführerin Mitte Dezember 2021, stellt sich die digitale Medienagentur Gamned! in der Schweiz neu auf.

Neu in der Geschäftsleitung wirkt seit Anfang Jahr Zbynek Zapletal, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Er sei ein Experte in digitalen Plattformen und Marketing Automation, mit über zehn Jahren Erfahrung in führenden Agenturen und Unternehmen. Im Jahre 2018 ist er zum Gamned!-Team gestossen. Seitdem führt er die Trading-, Data- und Account-Management-Teams und ist für die technologische Entwicklung in den DACH und Osteuropa Regionen zuständig, heisst es weiter.

Als weiteres Mitglied der Geschäftsleitung wird Fabrizio Tudisco berufen. Er ist laut Mitteilung ein Spezialist in Allmedia-Beratung mit Schwergewicht im Digitalbereich und ist seit 2018 im Sales-Team bei Gamned! mit dabei. Er leitet das kommerzielle Team und verantwortet Kundenberatung und Akquisition in der Deutschschweiz.

Marie-Sophie Chenevier komplettiert die fünfköpfige Geschäftsleitung. Sie führt die Client Services und Operations in der Westschweiz. Sie ist seit 2016 bei Gamned! tätig und bringt «vertieftes Know-how» im programmatischen Bereich sowie im gesamten Digitalmarketing-Ökosystem mit.

Zudem werden Simone Tang als Head of Media Trading, Cloé Tello als Head of Client Service, Angela Dalle Grave als Head of Marketing und Taulant Ramadani als Head of Ad Operations befördert, heisst es weiter.

Gamned!, mit Büros in Genf und Zürich, verbindet laut eigenen Angaben «menschliche Expertise mit den neuesten Technologien, um den Werbekunden und Agenturen Multi-Channel, datenbasierten Digital-Marketing-Kampagnen von der Strategie und Planung über Umsetzung bis hin zum Monitoring anzubieten». (pd/cbe)