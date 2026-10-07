Neue Räume: Mehr Publikum für Zürcher Designschau

Publiziert am 07.10.2026

Vom 24. bis 27. September haben über 100 Aussteller und 30 Fachhändler in der Halle 550 ihre Produkte gezeigt. Laut den Veranstaltern kamen mehr Besuchende als 2024. Die Ausstellung findet seit 25 Jahren alle zwei Jahre statt und richtet sich an das breite Publikum. Das Konzept fördere «den Austausch zwischen Hersteller und Endverbraucher», heisst es in der Mitteilung.

Mehrere Marken nutzten die Plattform für Aktionen vor Ort. Der italienische Hersteller Magis lud zum 50-Jahr-Jubiläum zu einem Fotoshooting auf seinem rotierenden Sitzobjekt «Spoon». Die zwei Führungen von Open House waren laut Veranstaltern innerhalb weniger Stunden ausgebucht. Schweizer Hersteller wie Horgenglarus, Embru und Seledue lancierten neue Kollektionen, darunter die Stuhlserie «Abbey» von Bernhard Aebi.

Die nächste Ausgabe ist für September 2028 geplant. (pd/cbe)