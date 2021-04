20 Minuten: Memberplattform «My 20 Minuten» lanciert

20 Minuten möchte seine Nutzerinnen und Nutzer besser kennenlernen und startet mit «My 20 Minuten» eine Memberplattform. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer profitieren ab sofort «von einer Vielzahl von Vorteilen», wie der Teilnahme an exklusiven Wettbewerben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ausserdem wurde in Kooperation mit Digt ein Shop mit täglich neuen Rabattangeboten von Topmarken entwickelt. Zusätzlich werden neue Inhalte publiziert, und registrierte Nutzerinnen und Nutzer erhalten uneingeschränkten Zugriff auf die Kommentarfunktion. Ihnen stehen zudem erweiterte Funktionen in der App und auf der Webseite zur Verfügung, wie beispielsweise Statistiken oder eine Übersicht über die gelesenen Inhalte.

Um seinen Nutzern attraktive Zusatzangebote zu bieten, geht 20 Minuten laut Mitteilung auch Kooperationen mit anderen Unternehmen der TX Group ein: Gemeinsam mit dem Schweizer Online-Marktplatz Ricardo lanciert 20 Minuten den Lifestyle-Channel «Reduce & Reuse» zu Themen rund um nachhaltigen Konsum. Ausserdem erhalten interessierte, registrierte Nutzerinnen und Nutzer einen Ricardo-Gold-Boost im Wert von 39.90 Franken, damit sie ihre gebrauchten Sachen noch besser auf Ricardo verkaufen können. In Kooperation mit Doodle können sich die ersten neu registrierten User kostenlos auf Doodle Premium upgraden.

Alle Angebote aus dem Shop, Wettbewerbe mit Gewinnen wie beispielsweise die neuesten Tech-Gadgets wie Air Pods Max, Eintritte an Sommerevents oder Hotelübernachtungen sowie die exklusiven Inhalte sind mit dem neuen Logo «My 20 Minuten» gekennzeichnet und werden auf der neuen Landingpage my.20minuten.ch zusammengefasst. Die Angebote werden laufend angepasst und erweitert.

Begleitet wird die Login-Initiative von einer nationalen Kampagne, deren Sujets in den digitalen Kanälen von 20 Minuten, auf Social Media sowie in der Zeitung und an Out-of-home-Plätzen ausgespielt wird. 20 Minuten möchte mit den neuen Massnahmen, zu denen – wie bereits kommuniziert – auch die Einführung des medienübergreifenden Logins Anfang März gehört, möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer Teil der 20-Minuten-Community werden lassen. (pd/cbe)