Suisse Emex: Messe findet 2019 an neuem Ort statt

Während zwei Tagen hat in den Hallen der Messe Zürich die Suisse Emex stattgefunden (persoenlich.com berichtete). «Wir freuen uns über den grossen Zuspruch und die vielen positiven Rückmeldungen seitens Aussteller, Referenten und Besucher», wird Suisse-Emex-Gründerin Ewa Ming in einer Mitteilung zitiert. «Das Gesamtkonzept der 12. Suisse Emex mit dem zweiten Digital Summit für KMU, dem neuen Kongress-Format ‹Futurize M›, den neuen Spezialbereichen, thematischen Meet-ups und Business-Networking-Angeboten ist aufgegangen.»

Der Branchentreffpunkt konnte laut eigenen Angaben auch in diesem Jahr mit viel Innovation, einem «prall gefüllten Programm und hochstehendem Wissenstransfer» rund 14'000 Besucher überzeugen. Aus Sicht der Veranstalterin war es «die beste Suisse Emex überhaupt».

Die Veranstalterin Emex Management kündigt an, die Suisse Emex «dem Zeitgeist entsprechend weiterzuentwickeln». Nach zwölf Jahren werde mit einem neuen Format und in einem neuen Rahmen noch gezielter auf die Besucherbedürfnisse eingegangen. Das neue Setup werde an einem Info-Event im Oktober präsentiert. (pd/cbe)