Bring! Labs: Michel Rahm ist neu im Team

Michel Rahm übernimmt die Leitung des Schweizer FMCG-Werbegeschäfts (Fast Moving Consumer Goods) von Bring! Labs zum 1. Oktober. Mit seinem Team wird er für den weiteren Ausbau der Vermarktung der beiden Einkaufsbegleiter-Apps Bring! und Proftal zusammen mit Unternehmen aus der FMCG-Branche verantwortlich sein. Er rapportiert in seiner Funktion direkt an den Chief Commercial Officer Raphael Thommen, heisst es in einem Communiqué.

«Als langjähriger User der beiden Apps weiss ich, welch wichtige Rolle Einkaufsplanung und Angebotssuche im Alltag der Konsument:innen spielen. Gleichzeitig kenne ich die Herausforderungen, die sich diesbezüglich der FMCG-Branche stellen. Deshalb freue ich mich umso mehr darauf, die werbetreibenden Marken bei ihren Kampagnen auf unserer Advertising-Plattform zu begleiten und zum weiteren Wachstum der Bring! Labs beizutragen», lässt sich Michel Rahm zitieren.

Michel Rahm sei Experte für die Retail- und Konsumgüterbranche und bringe langjährige Erfahrung im Schweizer Werbemarkt sowie Vertrieb mit. Sein Fachwissen teile er regelmässig als Speaker auf Fachkonferenzen. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn durchlief Michel Rahm verschiedene Stationen bei Ringier sowie der TX Group im Verkauf sowie der Marktforschung, heisst es in der Mitteilung weiter. Anschliessend war er fünf Jahre bei Unilever als Key Account Manager tätig. Er verantwortete dort unter anderem die Listung von Unilever bei Aldi und Lidl im Rahmen des Markteintritts der beiden Retailer in der Schweiz.

Zuletzt war er Client Business Partner beim Marktforschungsinstitut GFK Switzerland, wo er eng mit führenden Unternehmen aus dem Schweizer Detailhandel sowie der Konsumgüterindustrie zusammengearbeitet hat. (pd/cbe)