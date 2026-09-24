Publiziert am 24.09.2026

20 geladene Gäste fuhren gemäss Mitteilung mit dem Bernina Express von St. Moritz nach Poschiavo. Während der Fahrt verwöhnte Mitja Birlo die Gäste kulinarisch, Florentina Birlo war als Sommelière dabei. Zurück Richtung St. Moritz ging es per Limousine, begleitet von Guides. Ziel war der Stazersee, wo im Restaurant Lej da Staz Reto Brändli die Gäste empfing. Beide Köche sind laut Agentur mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Zum Abschluss diskutierten die beteiligten Gastronomen mit Andrea Brotschi über die Rolle von Wasser in der gehobenen Küche. Valser werde bereits heute in vielen Fünfsternehotels angeboten, heisst es in der Mitteilung.

Neben der Reise war die Marke am Festival mit weiteren Auftritten präsent, unter anderem an der Garden Party im Suvretta House und mit der «Open Mini-Safari by Valser». Für Social Media und Influencer war die Collabment Agency mandatiert, für die PR Oppenheim & Partner.

Kesch Live Marketing hat ihren Sitz in Zürich und gehört zur Kesch Group, die im DACH-Raum tätig ist. Valser stammt aus Vals im Kanton Graubünden, wird seit 1961 in Flaschen abgefüllt und gehört zu Coca-Cola. (pd/cbe)