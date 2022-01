Im Dezember 2018 fusionierte Sandro Proietto die Firma AdSpot GmbH mit der EyeonX AG und gründete die The Industry AG. Nach drei Jahren Aufbau wurde The Industry am Mittwoch an die börsennotierte Firma Yoc mit Sitz in Deutschland verkauft (persoenlich.com berichtete).

Sandro Proietto kehrt ab sofort zurück zur Mediabox, die er zusammen mit seinem langjährigen Geschäftspartner Florian Biafori 2001 gegründet hat. Das neu lancierte Medium DAB Display Ad wird in die Angebotsstruktur der Mediabox integriert, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)