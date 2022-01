Das deutsche Adtech-Unternehmen Yoc expandiert weiter mit dem Zukauf von TheIndustry. Die Digitalgentur mit Sitz in Zürich ist ein Spezialist auf dem Gebiet der High-Impact Werbeformate.

In einer Phase starken Wachstums des automatisierten Handels von digitalen Werbeformaten in der Schweiz, verschafft die Yoc mit ihrer Technologieplattform Vis.X Schweizer Markteilnehmern durch den Zukauf von TheIndustry einen unmittelbaren Nutzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Denn gebündelt sind die Unternehmen in der Lage, noch direkter auf das Bedürfnis nach High-Impact Werbeformaten, die eine höhere Werbewirksamkeit erzielen, zu reagieren. Die Integration in die Yoc-Gruppe bietet beiden Unternehmen das Potenzial, schnelleres und nachhaltiges Wachstum zu generieren und entsprechende Synergien zu nutzen, heisst es weiter.

«Es ist eine grossartige Chance, Vis.X als die Technologieplattform für High-Impact Werbeformate in der Schweiz etablieren zu können. Dies ist ein programmatisches Angebot, das es bisher auf dem Schweizer Markt noch nicht gab. Wir freuen uns, ab sofort zur Yoc-Gruppe zu gehören», werden Patrick Stüssi und Dario Piccinno, Gründer und Geschäftsführer der TheIndustry in der Mitteilung zitiert.

CEO der Yoc Dirk Kraus: «Der Markteintritt in die Schweiz ist der nächste logische Schritt, nachdem wir unsere Technologieplattform Vis.X in unseren Kernmärkten erfolgreich etabliert haben. Mit Vis.X ermöglichen wir Schweizer Medienfirmen und Anbietern digitaler Inhalte eine höhere Monetarisierung. Darüber hinaus treiben wir die Internationalisierung unserer Aktivitäten gezielt voran.» (pd/mj)