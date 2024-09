Finna: Mitgründerin Marina Fischer geht

Publiziert am 01.09.2024

Nach dreijährigem Bestehen der Social-Media-Agentur Finna hat sich Mitgründerin Marina Fischer dazu entschieden, die Agentur zu verlassen und sich neuen Projekten zu widmen. «Ich blicke auf eine wundervolle Zeit und ein riesiges Abenteuer zurück. Wer mich kennt, weiss, dass ich immer wieder neue Projekte anreisse und mich denen zu 100 Prozent hingebe», lässt sich Fischer in einer Mitteilung vom Sonntag zitieren.

Marina Fischer studierte Kommunikationsdesign mit der Fachrichtung Fotografie. Danach arbeitete sie mehrere Jahre fürs Schweizer Radio und Fernsehen, bevor sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Die Zukunft sei quasi ein Schritt zurück zu den Wurzeln: «Ich möchte mich wieder vermehrt der Fotografie widmen, Freelancen und meine privaten Social-Media-Kanäle ausbauen. Ebenfalls hört man meine Stimme bald wieder am Mikrofon», lässt Fischer verlauten.

Fischer hat Finna in den letzten Jahren gemeinsam mit Mitgründer Noah Zygmont aufgebaut (persoenlich.com berichtete). Die Agentur wird von Zygmont als alleiniger Geschäftsführer weiter vorangetrieben. «Wir planen keine weiteren Umstrukturierungen und werden unsere Projekte regulär weiterführen. Neue Projekte stehen bereits in der Pipeline und werden zeitnah kommuniziert», so Noah Zygmont.

Die Zusammenarbeit zwischen Marina Fischer und Finna wird auf freiberuflicher Basis weitergeführt, wie es weiter heisst. (pd/cbe)