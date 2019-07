Ferrovia Monte Generoso: Monica Besomi stösst zum Team

Per 1. November 2019 stösst Monica Besomi von Ticino Turismo zu Ferrovia Monte Generoso. Dort nimmt Sie Einsitz ins Managementteam und ist mit ihrem Team für das Marketing, den Verkauf, die Events sowie die Kommunikation (auch Social Media) der Tourismusdestination in Capolago zuständig (Eisenbahn, Fiore di pietra und Campingplatz).

«Mit Monica Besomi bauen wir unsere Kern-Kompetenzen weiter aus und werden dem Bereich Marketing und Kommunikation eine noch grössere Bedeutung beimessen», wird Lorenz Brügger, Unternehmesleiter der Ferrovia Monte Generoso SA, in einer Mitteilung zitiert. «Ich bin überzeugt, mit ihr eine hervorragende Person und profunde Kennerin des Tourismusmarktes gefunden zu haben, die über exzellente Marktkenntnisse und ein tolles Netzwerk verfügt und viel zum weiteren Erfolg beitragen wird.»

In dieser Funktion löse Besomi die bisherige Stelleninhaberin Martina di Ponziano ab. Besomi absolviert zurzeit einen Master (Smart Marketing), hat die Hotelfachschule in Lausanne absolviert und längere Zeit im Ausland gearbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuletzt war Sie MICE-Verantwortliche sowie Projektleiterin für verschiedene Länder bei Ticino Turismo. (pd/cbe)