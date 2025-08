Baloise Session: Mövenpick Wein ist neuer Sponsor

Publiziert am 06.08.2025

Mövenpick Wein wird als offizieller Sponsor eine Weinauswahl für das Festival bereitstellen, schreibt Baloise Session in einer Medienmitteilung. Das Unternehmen betreibt über 30 Filialen in der Schweiz und führt mehr als 3000 Weine aus verschiedenen Ländern im Sortiment. Gegründet wurde das erste Weinfachgeschäft 1962 in Zürich.

«Partner gefunden, der Leidenschaft für Qualität teilt»

«Die Baloise Session steht wie Mövenpick Wein für Qualität, Leidenschaft und besondere Erlebnisse», wird Nikolas von Haugwitz, CEO von Mövenpick Wein, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind glücklich, mit Mövenpick Wein einen weiteren Partner gefunden zu haben, der unsere Leidenschaft für Qualität teilt», kommentiert Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session, die neue Partnerschaft. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, das gastronomische Angebot des Festivals zu erweitern.

Nationale und internationale Künstler treten jährlich bei der Herbstveranstaltung auf. Die Baloise Session 2025 findet vom 17. Oktober bis 6. November in der Event Halle der Messe Basel statt. Das Festival bietet Platz für 1550 Zuschauer und verwendet eine Clubtischbestuhlung. Die Veranstaltung existiert seit 40 Jahren. (pd/nil)