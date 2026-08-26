Radio Night 2026: Networking, Marc Sway – und ein Primeur

Man kennt sich in der Schweizer Audiobranche. Die Radio Night ist längst ein fester Bestandteil des Branchenkalenders – jeweils am Vorabend des SwissRadioDay. Bei angenehmen Temperaturen trafen sich die geladenen Gäste am Mittwochabend vor dem Carlton Restaurant & Bar an der Zürcher Bahnhofstrasse. Rund 200 Personen von Agentur-, Kunden- und Publisher-Seite nutzten den Anlass zum Netzwerken und zum Austausch über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Audiowelt.

In seiner Begrüssungsrede hatte Ralf Brachat, Managing Director von Swiss Radioworld, eine Überraschung für das Publikum parat: «Diese Information bekommt ihr heute Abend exklusiv hier, als kleiner Primeur», sagte Brachat, bevor er verkündete: Swiss Radioworld werde ab dem 1. September unter neuem Namen auftreten – nämlich als Goldbach Audio. Dafür gab es vom Publikum spontanen Applaus – und weil die meisten Gäste standen, könnte man fast von Standing Ovations sprechen.

«Wir sind überzeugt, dass Radio nicht mehr nur Radio ist im herkömmlichen Sinne, sondern über extrem viele Verbreitungswege konsumiert wird, und wir darum vermehrt den Namen Audio verwenden», begründete Brachat den Schritt vor den Gästen. Gleichzeitig füge man sich damit noch nahtloser in die Medienvielfalt der Goldbach Group ein und rücke näher zusammen. Für die Kunden dürfte sich inhaltlich nichts ändern. Detaillierte Informationen würden noch folgen.

Zum ersten Mal liess Brachat die Gäste auf der Terrasse zudem das neue Goldbach-Audio-Sound-Logo hören, das ab sofort öfter zu vernehmen sein wird. Zum Abschluss bat er die Gäste, das Swiss-Radioworld-Team – erkennbar an den Bändeln – auch persönlich kennenzulernen: Einige kenne man bislang nur per E-Mail. Anschliessend diskutierten die Gäste bei Musik und Kulinarik weiter über die Neuigkeit.

Für einen besonderen musikalischen Moment sorgte Schweizer Songwriter Marc Sway: In Zusammenarbeit mit Partner Volvo gab der Markenbotschafter nach dem Hauptgang auf einer extra aufgebauten Freiluftbühne eine kurze Session zum Besten – der erste Live-Auftritt, seit die Radio Night nicht mehr im Haus am See in Zürich-Wollishofen stattfindet.