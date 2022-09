Wetalkwithyou: Neue Auktionsplattform Zaster lanciert

Die Zürcher Digitalagentur Wetalkwithyou lanciert die neue Schweizer Online-Liquidations- und Auktionsplattform zaster.ch für den Schweizer Liquidatoren, Kister Liquidationen aus Siebnen.

Die Plattform wurde Ende August lanciert und ist für die Benutzerinnen und Benutzer kostenlos, wie es in der Mitteilung heisst. Gründer Marco Kiser möchte, dass jeder und jede Erfahrungen sammeln kann, und dafür will er kein Geld verlangen, heisst es weiter. In den ersten drei Wochen nach Lancierung habe die Plattform 2500 Kunden gewinnen können und einen Umsatz von CHF 150‘000 für ihre Verkäufer generiert.

Die Digitalagentur Wetalkwithyou konnte ihr gesamtes Know-how vollumfänglich in das Projekt einbringen und wird die Plattform fortan weiter ausbauen. Das Ziel sei es, zaster.ch zum neuen State-of-the Art für Liquidations-und Auktionsplattform zu etablieren.

Verantwortlich bei Kiser Liquidationen: Marco Kiser, Inhaber und Geschäftleiter von Kiser Liquidationen; Lukas Jöhl; Tobias Pfister; verantwortlich bei Wetalkwithyou: Michael à Porta (Gesamtverantwortung); Kebin Dobler (Projektleitung); Emir Jacober, Wolfgang Burlet (Programmierung), Kommunikationsauftritt: ViznerBorel, Lajos Vizner, Guillaume Borel (Gesamtverantwortung); LukasSchmid (Konzept/Text); Tanea Kapor (Art Direction); Silvan Bearth (Videoproduktionund Animationen), Fotografie & Bildbearbeitung: Detail AG, Nina Stebler (Projektverantwortliche); Paolo Emmanuele (Fotograf) (pd/wid)