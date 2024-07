Swiss Marketing: Neue Gesichter im Zentralvorstand

Publiziert am 03.07.2024

Frischer Wind für Swiss Marketing: An der Delegiertenversammlung werden drei neue Mitglieder an die Spitze des Berufs- und Fachverbands gewählt. Die Delegierten wählen Marco Ancora und Ubaldo Piccone zu neuen Mitgliedern des Zentralvorstands (ZV) sowie Chris Pozzoli zum neuen ZV-Präsidenten. Wiedergewählt wurden Simon Albisser, Katharina Mäder, Dietger Löffler und Beat Schlumpf, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Mit den Neuwahlen entstehe eine neue Führungskombination an der Spitze des Verbands. Gemeinsam würden der frisch zusammengesetzte ZV, der neue ZV-Präsident Pozzoli sowie der ebenfalls neue Geschäftsführer Jan Maurer die Umsetzung der neuen Verbandsstrategie vorantreiben.

Ziel der nächsten Jahre ist laut Mitteilung vor allem, die Organisation des Verbandes zu vereinheitlichen und ein Angebot zu schaffen, das auf die Bedürfnisse des Marktes abgestimmt ist. Dies bedeute auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den verschiedenen Regionen, wobei der ZV eine wichtige Brückenfunktion übernehme. Denn gerade durch die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Schweiz profitiere der Verband von einer einmaligen Stärke, was die Diversität seines Netzwerks angeht.

Die enge Zusammenarbeit aller Stakeholder ist folglich der zentrale Pfeiler in der langfristigen Ausrichtung des Verbands. Dadurch soll ein gewinnbringendes Ökosystem zwischen Clubs, Schulen, Firmen, Sponsoren und Mitgliedern entstehen, in dem Synergien geschaffen und genutzt werden, heisst es weiter. Dies sei wichtig, damit Swiss Marketing agil bleibe und seinen Mitgliedern ein relevantes und attraktives Angebot unterbreiten könne, so Chris Pozzoli. Und weiter: «Ich freue mich darauf, diese Aufgabe mit dem neu zusammengesetzten Zentralvorstand und der Geschäftsstelle in Angriff zu nehmen und die Bedeutung von Swiss Marketing in der Branche und im Bildungsbereich weiter auszubauen.»

Mit dem Resultat der Delegiertenversammlung besteht der Zentralvorstand von Swiss Marketing ab sofort aus den folgenden Mitgliedern: Simon Albisser (wiedergewählt), Marco Ancora (neu), Dietger Löffler (wiedergewählt), Katharina Mäder (wiedergewählt), Ubaldo Piccone (neu) und Beat Schlumpf (wiedergewählt). Als Präsident des Zentralvorstands agiert Chris Pozzoli (neu). Der Zentralvorstand wird eng mit Jan Maurer, der als Geschäftsführer die operative Tätigkeit von Swiss Marketing leitet, zusammenarbeiten. (pd/cbe)