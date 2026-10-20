Publiziert am 20.10.2026

Die Fachjury der «Swiss Out of Home Awards» hat zwei neue Mitglieder. Oliver Schönfeld, Managing Director von TWmedia, und Arjun Gilgen, Co-Founder und Creative Director der Skala Design GmbH, ersetzen Elise Gaud de Buck (Plates-Bandes) und Stefan Hürlemann (Skala Design GmbH), die das Gremium 2026 verlassen, heisst es in einer Mitteilung. Die Jury zählt weiterhin 14 Mitglieder. Die Auszeichnung für analoge und digitale Aussenwerbung wird am 4. März im Kino Koni – dem ehemaligen Frame – in Zürich verliehen. Neu moderiert die Journalistin Jennifer Bosshard den Anlass.

Die Fachjury setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus Kultur, Mediaplanung, auftraggebender Wirtschaft, Agenturen und Kreation zusammen. Den Vorsitz hat Christian Brändle, Direktor des Museums für Gestaltung Zürich. Weitere Mitglieder sind: Nathalie Diethelm (CEO House of Communication), Lukas M. Dittmer (Integrated Media Manager IKEA AG), Jonas Eliassen (CEO Havas AG), Michael Kamm (Founder Kamm Unik), Heike Kammerer-Vercelli (Head of Marketing & Consumer Communication Nestlé Suisse S.A.), Antonia Lepore (CMO / Head Marketing Axa Schweiz), Marco Rose (Co-Owner & Head of Strategy Mediatonic SA Communication), Julian Stauffer (Creative Director Mona und Mateo), Jonas Voegeli (Head of BA Visual Communication Zürcher Hochschule der Künste), Manuel Wenzel (Chief Creative Officer TBWA\ Switzerland AG), Thomas Wildberger (Founder Owner und Präsident ADC Switzerland).

Die Preisverleihung ist Teil des Branchenevents «WOOHW!», den der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) veranstaltet. Der Anlass verbindet eine Fachkonferenz mit einer Award Night. Ausgezeichnet werden Arbeiten in fünf Kategorien. (pd/spo)