Publiziert am 27.07.2026

Die Agentur House of Deep richtete den Anlass am 22. Juli gemeinsam mit Sony Schweiz aus. Laut Mitteilung nahmen über 150 Gäste aus der Film-, Content- und Kreativbranche teil.

Vor der Öffnung für das breitere Publikum fand ein Creative Lunch statt. Eine kleinere Gruppe von Regisseurinnen und Regisseuren, DOPs und Content Creators konnte die neue FX5-Kamera aus der Cinema-Line von Sony im kleinen Rahmen kennenlernen und sich über aktuelle Entwicklungen in der Filmbranche austauschen.

Für die Eventproduktion arbeitete House of Deep mit Office Veza zusammen. Die Agentur, die sonst vor allem Markenkommunikation entwickelt, positioniert sich damit zunehmend auch im Bereich Community- und Eventformate – ein Anspruch, den House of Deep in der Mitteilung selbst so formuliert. (pd/nil)