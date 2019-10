APG|SGA: Neue Kräfte im Bereich Advertising Market

Die APG verstärkt das Key Account Management mit Karima Ennebbali als neue Key Account Managerin und baut den Bereich Verkaufssteuerung mit dem neuen Verantwortlichen Darius Barmettler aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ennebbali wechsle intern vom Team «Market Intelligence» ins Team «Key Account Management Direktkunden», wo sie als Beraterin für Auftraggeber aus verschiedenen Branchen zuständig sei. Zuvor sammelte sie Medienvermarktungserfahrung unter anderem als Junior Account Managerin bei Belcom, heisst es weiter.

Für den Aus- und Umbau der Verkaufssteuerung zeichnet neu seit 1. Oktober Darius Barmettler verantwortlich. Er entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Marketing, Produktmanagement und der Verkaufsberatung neue Tools und Prozesse für eine nutzerorientierte und datenbasierte Marktbetreuung. Barmettler kommt von Goldbach Media, wo er die Digital Out of Home Unit leitete und verschiedene Business Development Projekte unterstützte.

«Ich freue mich sehr, dass Karima Ennebbali und Darius Barmettler in neuen Funktionen dem Beratungs- und Verkaufsteam der APG angehören», wird Andy Bürki, Leiter Advertising Market und Mitglied der Unternehmensleitung, in der Mitteilung zitiert. «Frischer Elan in der Betreuung von Schlüsselkunden sowie zusätzliche digitale Expertise für datenbasierte Workflows und Services unterstreichen unser Engagement, den Werbetreibenden die effektivsten und innovativsten digitalen und analogen Aussenwerbelösungen der Schweiz anzubieten.» (pd/cbe)